"Liefde voor dorp groot bij Kleitenaars" RUDI VAN LANDSCHOOT BUNDELT STRAFSTE INWONERS IN BOEK JOERI SEYMORTIER

07 februari 2018

02u48 0 Maldegem Rudi Van Landschoot (54) uit Kleit bij Maldegem werkt aan een boek over zijn dorp. In 'Op tramar tussen Kampel en Burkel' voert hij Kleitenaars op die vroeger en vandaag het verschil maakten in het dorp. "Een echte Kleitenaar is fier verbonden met zijn dorp. Bij echte Kleitenaars stroomt die liefde door de hoofdaders", zegt Rudi.

Rudi Van Landschoot trok vorig jaar naar zowat elke activiteit in het dorp Kleit en zocht daar naar de sterke mensen achter die organisatie. Het zijn die mensen die Kleit maken tot wat het is, en die hij nu vereeuwigt in een boek. Hij schreef de teksten en fotograaf Norbert Maes uit Ruiselede zorgt voor beklijvende beelden.





Gewoon, maar speciaal

"Kleit is een apart geval binnen Maldegem", zegt Rudi Van Landschoot. "Een echte Kleitenaar zegt altijd dat hij in Kleit woont, en nooit dat hij in Maldegem woont. Wij zijn heel sterk en fier verbonden met ons dorp. Die liefde voor Kleit stroomt letterlijk door de hoofdaders van ons lijf. Niet alleen bij mij, maar bij veel echte Kleitenaars. Iedereen staat hier nog in blok achter hun eigen dorp. Ik vond het hoogtijd om die mensen te vereeuwigen in een boek. Vaak mensen die door hun gewoon zijn, ook al speciaal zijn. Ik ben vorig jaar letterlijk naar elke activiteit in Kleit geweest, en heb daar veel mensen ontmoet. Het zijn die mensen die in het boek zullen staan, dat half maart in de winkel ligt."





Eén van de opvallendste passages is die van professor Johan Taeldeman. Een Kleitenaar die verhuisde naar Balegem. Hij overleed op 31 oktober vorig jaar. "Ik heb de man twee weken voor zijn dood geïnterviewd", zegt Rudi. "Je kan het dus gerust zijn laatste interview noemen. Hij is ook altijd van Kleit blijven houden. Ik zocht ook altijd een unieke locatie om mijn gasten op foto te zetten. Professor Taeldeman wou per se op de foto in het voormalige café De Koffiekanne. We zijn naar daar gekomen, en het is een unieke reportage geworden."





Rudi Van Landschoot kreeg ook drie wielerhelden uit de jaren tachtig bij mekaar. Marnix Lameire, Patrick Versluys en Rudy Matthys gingen samen rond de tafel zetten.





Ook iemand die heel Kleit kent, is Zuster Gerarda. "Iedereen die 35 jaar of ouder is, en in Kleit opgegroeid is, heeft bij Zuster Gerarda in het kleuterklasje gezeten", zegt auteur Van Landschoot. "Zuster Gerarda is ondertussen 92 jaar en woont nu in het rusthuis Ave Maria in Sleidinge. Ze was al tien jaar niet meer in Kleit geweest, dus zijn fotograaf Norbert en ik haar gaan halen. Ik schrok ervan dat ze mij nog kende. We zijn naar Kleit gekomen en zijn met haar naar de beroemde Mariagrot van Kleit getrokken. Zuster Gerarda heeft echt genoten van die dag, en wij hebben een schitterende reportage ingeblikt."





Kinderkankerfonds

De opbrengst van het boek 'Op tramar tussen Kampel en Burkel' gaat naar de vzw Kinderkankerfonds. Voorinschrijven kost 25 euro, voor een boek van 175 pagina's. Voorintekenen kan nog tot 15 februari via rudivanlandschoot@scarlet.be. Half maart komt het boek uit. Wie het dan nog los wil kopen, betaalt 30 euro.