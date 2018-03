"Landbouwers moeten hun werk soms leren loslaten" JOERI SEYMORTIER

10 maart 2018

02u47 0 Maldegem Boerenbond Oost-Vlaanderen komt voor het eerst onder leiding van een vrouw te staan: Lut D'Hondt (51) uit Maldegem. Zij wordt het gezicht, de stem en het aanspreekpunt voor alle landbouwers in onze provincie. Toch een opvallend carrièreverloop voor iemand die dan wel in een landbouwersgezin geboren werd, maar zelf niet in de stiel wilde stappen. "Al heeft de liefde daar anders over beslist."

Ze was oorspronkelijk dan niet van plan om voor het boerderijleven te kiezen, maar intussen doet ze het elke dag met hart en ziel. Samen met haar man Marc Huyghe en zoon Gert runt Lut D'Hondt het melkvee- en schapenbedrijf Ter Paddepoele in Maldegem. De stiel zit haar in de genen, maar heeft volgens haar wel nood aan flinke verandering.





Waarom kiest iemand voor een job die je zeven dagen op zeven moet doen?

"Ik ben geboren in een landbouwersgezin, maar als jong meisje wou ik helemaal geen boerin worden. Ik heb een opleiding 'systeemanalist' gevolgd, en wou iets in de computerbranche doen. Maar toen leerde ik mijn man Marc kennen, en hij had maar één droom: het landbouwbedrijf van zijn ouders verder zetten. Ik heb nog tien jaar een 'gewone job' gehad, maar heb die opgegeven om samen met mijn man het landbouwbedrijf in Maldegem verder uit te bouwen. Ik ben dus door de liefde weer in de landbouw beland. Al is het eigenlijk geen job, maar een manier van leven. Je doet het letterlijk elke dag van het jaar, en je moet er dag en nacht willen staan. In de land- en tuinbouw neem je het werk ook elke dag mee in huis. En het zijn lange dagen. Wij staan hier elke dag op om 5 uur, en werken door tot 's avonds laat. Gelukkig is onze zoon Gert nu ook in het bedrijf gestapt - dat verlicht het werk enorm. Het is ook daardoor dat ik voor het provinciaal voorzitterschap van de Boerenbond kon gaan."





Een sociaal leven, hebben landbouwers dat nog?

"Weinig of geen. Wij zijn zelf nog nooit echt op vakantie geweest. De laatste twee jaar zijn we erin geslaagd om toch twee keer een weekendje weg te gaan: een keer naar Ieper en een keer naar Leuven. Eerlijk? Dat voelde onwennig aan. Ik zat constant op de klok te kijken en me af te vragen welk karweitje er thuis moest gebeuren. Als landbouwer moet je echt leren om je werk af en toe eens los te laten. Iets wat niet evident is."





En net op dat sociaal aspect wil jij als voorzitter extra inzetten?

"Absoluut. In de landbouw wordt er vaak alleen naar het economische aspect van een goed draaiend bedrijf gekeken. De cijfers moeten mooi zijn. Maar als landbouwer moet het ook in je hoofd goed zitten. Je moet je goed voelen in je vel, en naast je werk ook aan een sociaal leven denken. Heel veel landbouwers moeten wennen aan het idee dat dit ook in hun sector kan. Er zijn mogelijkheden om je even te laten vervangen, wanneer je bijvoorbeeld een weekend weg wil. Maar daar rust vandaag nog een taboe op. Door te getuigen, wil ik het gesprek in ieder geval op gang brengen."





Een vrouw op de boerderij, dat is al lang ingeburgerd. Maar aan het hoofd van de Boerenbond?

"Ik ben inderdaad de eerste vrouw die voorzitter wordt in Oost-Vlaanderen. Al zit ik wel al een tijdje in het provinciaal bestuur - wat nog altijd een mannenwereld is. Ik pleit voor meer vrouwen in die bestuursfuncties, omdat wij de zaken vaak anders bekijken. Als vrouw werk ik niet alleen mee op de boerderij zelf, ik doe ook de administratie en run het huishouden. Echt niet simpel om dat allemaal te combineren en goed te doen."





Is landbouw anno 2018 nog leefbaar?

"Ik blijf daar in geloven. Als je vandaag een leefbaar landbouwbedrijf wil, dan moet je investeren en volume halen. Ofwel moet je aan verbreding van de activiteiten doen. Bij ons hebben we gekozen voor landbouweducatie. Zo krijgen we vaak leerlingen op bezoek die de boerenstiel willen leren kennen. Anderen kiezen voor een hoevewinkel of hoevetoerisme. Maar opnieuw: dat moeten dingen zijn die je wil doen, en waar je je goed bij voelt. Anders lukt dat niet."





Maar zolang we allemaal liever 50 cent in plaats van 1 euro betalen voor een krop sla, blijft er toch een probleem?

"Er zit gelukkig een evolutie in het denken van de consument, maar er is inderdaad nog veel werk aan de winkel. Mensen moeten nog meer beseffen dat ze in de winkel voor producten van bij ons moeten kiezen. De wetgeving is hier zo streng, dat je gegarandeerd kwaliteit op je bord krijgt. Maar die perfecte en eerlijke producten hebben natuurlijk een prijs. We moeten nog meer bereid zijn om die prijs ook te betalen. Het blijft trouwens een raar gegeven dat je enkel in de land- en tuinbouw iets onder de productieprijs kan en mag verkopen."





Met een Argentijnse rib eye op de grill kunnen we jou niet plezieren?

"Dat zal ik bewust nooit bestellen. Geef mij maar een botermals stukje wit-blauw uit ons eigen Vlaanderen. Ik koop en kook ook echt per seizoen. Als je in december boontjes wil eten, dan weet je toch dat die van de andere kant van de wereld moeten komen? Dat is nergens voor nodig. Elk seizoen biedt genoeg lekkers uit onze eigen Vlaamse grond."