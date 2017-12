"Ik vier kerst hier, aanvalster thuis" MARINO (45) NEERGESTOKEN DOOR VROUW (21) TIJDENS NACHTJE UIT JURGEN EECKHOUT

02u37 0 JEW Marino Sanders vanop zijn ziekbed in het AZ Alma. Na de steekpartij was hij zelfs even in levensgevaar. Maldegem Maldegemnaar Marino Sanders (45) heeft kerst moederziel alleen moeten vieren in het AZ Alma in Eeklo. Hij werd zaterdagochtend neergestoken op het Marktplein in Maldegem en ontsnapte maar net aan de dood. De 21-jarige vrouw die hem verschillende keren in de arm stak, werd (nog) niet aangehouden.

Marino is er kapot van. "Normaal gezien zou ik met mijn verloofde Jessica en haar kindjes Feline, Tobias en Dylan kerst vieren bij haar meter en peter, die rechttegenover ons wonen. Het ging supergezellig worden: lekker eten, cadeautjes openmaken. Maar hier zit ik nu, alleen in het ziekenhuis." Hoe het zo ver is kunnen komen? Het ging zaterdagochtend helemaal fout na een nachtje stappen in Maldegem. "Samen met mijn vrienden van carnavalsgroep d'Akkerleuzen zakten we na een carnavalsfuif af naar danscafé Klub Luxx", vertelt Marino. "Rond half zes moest iedereen naar de bovenverdieping. Maar ik miste de laatste trede en verloor mijn evenwicht." Omdat Marino's rechterarm al een tijdlang in het gips zit, zocht hij steun met de hand van zijn linkerarm. "Daarbij raakte ik per ongeluk het achterste van een meisje dat voor mij op de trap stond. Ik verontschuldigde mij meteen, maar ze zette het op een schreeuwen en gaf me twee slagen in het aangezicht. Wel tienmaal heb ik gezegd dat het per ongeluk was." Door het voorval was de avond van Marino om zeep. Hij vertrok samen met een kameraad. "We wilden nog snel een frietje eten op het Marktplein." En daar liep alles uit de hand.





3 liter bloed verloren

"Plots moest mijn kameraad mij wegtrekken. Met gierende banden kwam die vrouw op ons afgereden. Een beetje later opnieuw. En toen ging het licht uit. Mijn kameraad vertelde me in het ziekenhuis hoe ze plots een groot mes bovenhaalde en begon te steken in mijn arm. Verschillende keren heeft ze een beweging gemaakt van boven naar beneden. Ik verloor meteen het bewustzijn." De vrouw sprong nadien in de wagen en reed weg. De politie kon haar echter makkelijk opsporen door de camerabeelden. "Blijkbaar heb ik ruim drie liter bloed verloren. De ambulanciers hebben mijn arm ter plaatse op vier plaatsen geniet." Vijf uur lang hebben verschillende artsen hem daarna moeten opereren, want Marino's leven was in gevaar. In de loop van zaterdag week het levensgevaar. "De dokters zeggen dat ik echt heel veel geluk heb gehad. Tussen mijn elleboog en pols lag alles open. Het was als snijden in een biefstuk, zeiden de dokters."





Lange revalidatie

Zondagnamiddag mocht Marino naar een gewone kamer en kreeg hij bezoek van verloofde Jessica en haar kinderen. Hij zal nog zeker enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven. Daarna wacht hem een heel lange revalidatie. "Voorlopig kan ik mijn vingers bewegen, maar mijn arm kan ik niet opheffen." Terwijl Marino kerst aan zich voorbij moest laten gaan, kon de 21-jarige dader wel met haar familie vieren. "Op dit moment is ze niet aangehouden", zegt parketwoordvoerster An Schoonjans. "Maar het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het incident loopt nog volop."