"Het voelde aan als een slechte actiefilm" BEDRIJFSLEIDER ADJ BENELUX KLEMGEREDEN EN BEROOFD JEFFREY DUJARDIN

11 mei 2018

02u30 1 Maldegem "Het voelde aan als een slechte actiefilm", zegt Anja, de vrouw van Jan die onder de bedreiging van een wapen moest toezien hoe zijn bestelwagen leeggeroofd werd. In de bestelwagen lag een grote levering softwarepakketten van Microsoft, een levering die zelden gebeurt. Was het een geplande en doordachte overval of toch eerder toeval?

Jan en Anja zijn de bedrijfsleiders van ADJ Benelux in Adegem, een toonaangevend bedrijf dat computeraccessoires maakt. Zoals op andere dagen vertrok Jan dinsdagochtend rond 6 uur vanop het bedrijf met een levering softwarepakketten, via zijn thuis dat enkele minuutjes verder rijden is.





"Hij wou nog even langs huis komen om water te halen, het ging een warme dag worden", zegt zijn vrouw. Toen Jan in de Kallestraat nietsvermoedend reed, zag hij ineens dat een witte bestelwagen de weg blokkeerde. Een man stapte richting Jan en onder bedreiging van een pistool moest hij uitstappen en op de grond gaan liggen. "Ze schreeuwden: Open the car, open the car. Het is allemaal zo vlug gebeurd", zegt hij. Drie onbekenden hebben dan de inhoud van de bestelwagen van Jan, softwarepakketten van Microsoft, uitgeladen. Alle pakketten werden uit de kartonnen dozen gehaald en de lege dozen werden ter plaatse achtergelaten. "Ze waren zeer goed op de hoogte van wat ik meehad", zegt Jan. "Alles verliep georganiseerd, iedereen had duidelijk zijn taakje."





Eerst was er enkel sprake over een witte bestelwagen die gezien was, later bleek er ook een tweede wagen betrokken te zijn bij de feiten. "Een buurmeisje is die ochtend wakker geworden van het geschreeuw en zag een zwarte Polo in de straat. De wagen reed aan hoge snelheid weg, tesamen met de witte bestelwagen", zegt Anja. Beide wagens reden richting Adegem Dorp.





Alles was gepland

Voor Anja en Jan bestaat er geen twijfel. "Dit was gepland", zegt Anja. "Eerst en vooral de manier hoe ze te werk gingen. Ze wisten waar en wanneer mijn man op de baan was, zodat ze hem konden klemrijden. Daarnaast waren ze toch zeer goed op de hoogte van de lading die mijn man meehad", zegt Anja. Jan bevestigt: "We hebben zelden zo'n levering met die specifieke producten. Het is geen toeval dat het juist die dag was. Het blijft hoe dan ook een vraagstuk hoe ze het te weten kwamen."





De feiten waren voor beiden een zware shock. "Ik durf niet meer alleen naar het werk te gaan", zegt Jan met tranen in de ogen. "Ook het feit dat het zo dichtbij huis gebeurd is, doet je toch nadenken. Je voelt je niet meer veilig", zegt hij.





De daders blijven nog voortvluchtig. De man met het wapen is tussen de 30- 40 jaar oud, ongeveer 1m70 lang, heeft een zwarte ringbaard en een eerder vierkant aangezicht. Mogelijk is hij van Oost-Europese origine. Hij droeg een zwarte trui met kap. Mocht u de man op de robotfoto herkennen of heeft u informatie over dit feit, neem dan contact op via het gratis nummer 0800/30.300 of via de website van de federale politie.