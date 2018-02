"Hek aan water? Vooral niets te zoeken in bosjes" DRENKELINGEN CARNAVALSFUIF KLAGEN ONVEILIGE SITUATIE AAN, ORGANISATIE REAGEERT JURGEN EECKHOUT

14 februari 2018

02u58 0 Maldegem "Het was er pikdonker en de rivier was niet afgezet met hekken." De twee zussen uit Tienen die zondagnacht tijdens de carnavalsfuif in het Sint-Annapark in Maldegem in het water zijn beland, hekelen het gebrek aan veiligheidsmaatregelen. "Ze moesten daar zelfs niet komen", zegt de organisatie.

"Nu gaat het gelukkig goed, maar het heeft er toch even niet goed uitgezien." Noah (19) bekomt thuis in het Vlaams-Brabantse Oorbeek bij Tienen van de hachelijke feestnacht in Maldegem. Daar vierde ze samen met haar zus Elia (17) en haar nicht Naomi (25) carnaval in het Sint-Annapark. "We hadden ons drie uur lang opgemaakt om er perfect verkleed uit te zien", vertelt ze. Rond 2 uur ging het mis. "Ik moest heel dringend plassen. Buiten stond er een lange rij van twintig wachtenden aan de toiletten. Ik kon het niet meer houden en liep de bosjes in. Alleen was het er pikdonker. Plots gleed ik weg en zat ik tot aan mijn borst in het water."





Dringend plassen

Noah probeerde eerst zelf uit het water te klauteren, maar dat was onmogelijk. Eerst kwam een vriendin te hulp, maar ook zij gleed weg en belandde in het water. "Ook mijn zus Elia probeerde mij te helpen, maar ook zij viel in het water. We riepen onze keel schor, maar door de luide muziek uit de feesttent die slechts een paar meter verder stond, hoorde niemand ons. Ik kreeg het na ruim acht minuten in het koude water steeds moeilijker en ging op den duur kopje onder." Gelukkig vond nicht Naomi het vreemd dat het trio zo lang weg bleef. Ze ging zelf naar hen op zoek en zag plots het zaklampje van de gsm van een van de meisjes oplichten. Ze haalde er de security bij, die met enige moeite de drie kleddernatte en onderkoelde meisjes uit het water kreeg.





34 graden

Met spoed werden ze naar het AZ Alma in Eeklo overgebracht. Vooral Noah was er erg aan toe. "Mijn lichaamstemperatuur bedroeg nog maar 34 graden. Ik was zelfs het bewustzijn verloren. Uiteindelijk moest ik de hele nacht en voormiddag op de Intensieve Zorgen blijven." De meisjes begrijpen niet dat de rivier niet was afgezet met hekken. "Als je zoals wij niet van de streek zijn, verwacht je je daar niet aan. Er is in het verleden al eens een kindje verdronken. Ik zou niet willen dat er nog ongevallen gebeuren. Het is echt zonde, want de fuif op zich was heel plezant. Of ik nog terugkeer? Enkel wanneer er hekken komen."





Evaluatie

Daarop zal de tiener alvast niet meteen moeten hopen. "Het is onmogelijk om het allemaal af te zetten", zegt Guillaume Decock van jeugdhuis De Redekiel, die de fuif organiseerde. "Het is een spijtig voorval, maar gelukkig is het allemaal goed gekomen. We doen al het mogelijke om de fuif zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het incident zullen we zeker meenemen naar de evaluatie. Maar eigenlijk had het nooit mogen gebeuren, want bij die bosjes moet eigenlijk niemand komen. Om daar te geraken is ze zelfs de toiletten gepasseerd. Ze zal alleen geen zin gehad hebben om te wachten." Aan de rivier Eede was het inderdaad niet of slecht verlicht, maar de organisatie bevestigt ons wel dat alle toegangswegen naar de tent en de omgeving van de toiletten zeer goed verlicht waren.