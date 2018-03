'Feestjesstalker' vier jaar achter de tralies 03 maart 2018

02u44 0

Een twintiger uit Maldegem heeft een zware straf gekregen voor het stalken en belagen van enkele vrouwen die hij ontmoette op feestjes: de man zal maar liefst vier jaar in de gevangenis moeten blijven.





Het was al de vierde keer dat hij voor de rechter stond. In het verleden belaagde hij al vrouwen en kreeg hij probatievoorwaarden opgelegd. Concreet sprak hij op feestjes vrouwen aan. Op basis van hun naam zocht hij contactgegevens en met valse nummers en verschillende identiteiten belaagde hij zijn slachtoffers. Hij kreeg voor de nieuwste feiten twee jaar cel. Daarbij kwamen nog eens twee jaar van een vorige straf met uitstel, die nu effectief werd.





Volgens een deskundige toont de man tekenen van een verslaving. "In de cel kan u nadenken over wat u deed. Maar vooral: de slachtoffers moeten beschermd worden", voegde rechter Caroline Blomme toe aan het vonnis. De slachtoffers krijgen in totaal 5.000 euro schadevergoeding. (OSG)