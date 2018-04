"Eerste dans was op 'verboden feest'" AUGUST EN EMELIE VIEREN 75STE HUWELIJKSVERJAARDAG JOERI SEYMORTIER

18 april 2018

02u36 0 Maldegem August Raeman (96) en Emelie Maenhoudt (96) uit Maldegem hebben gisteren in het rusthuis Warmhof hun 75ste huwelijksverjaardag gevierd."Onze eerste huwelijksjaren waren niet de gemakkelijkste, maar onze liefde heeft ons gered", klinkt het.

August en zijn Emelie trouwden in 1943, in volle oorlogsjaren. Ze hadden elkaar nog maar enkele maanden voordien leren kennen in een kleine danszaal in Eede, net over de Nederlandse grens. "Tijdens de oorlog was het verboden om te dansen", vertelt August. "Zo'n dansfeesten moesten dus allemaal in het geheim gebeuren. Het dansfeest was er eentje met de gordijnen dicht. Zo'n 'verboden dansfeest' was wel ideaal om de 'schone meiskes' wat dichter te trekken (lacht). Emelie kwam uit een gezin met vijf dochters, maar ik heb er de schoonste uitgekozen. Ik herinner mij nog dat we thuis achter de muur stonden te kussen. Mijn vader deed toen net de rolluiken dicht en ik zat er met mijn kraag tussen. Zo'n stoten maakten wij vroeger allemaal mee", lacht August.





De trouwdag in 1943 was niet zo spectaculair. "Het was volop oorlog, dus ook trouwen moest vluchtig gebeuren", weet August nog. "De dag na de trouw zat er een brief in de bus dat ik opgeëist werd om in Duitsland te gaan werken. Ik was pas getrouwd, dus zag dat natuurlijk niet zitten. Ik heb toen twee jaar ondergedoken moeten leven. Zo fantastisch waren onze eerste huwelijksjaren dus niet. Maar we hebben gelukkig tijd genoeg gehad om dat allemaal goed te maken."





En of het albasten koppel die moeilijke beginjaren goed gemaakt heeft. Ze kregen zes kinderen: Robert, Godelieve, Liliane, Linda, Sonja en Conny. Ondertussen zijn er ook al 15 kleinkinderen, 16 achterkleinkinderen en drie achterachterkleinkinderen. Emelie heeft een tijdje in de koekjesfabriek gewerkt en had nadien de handen vol met het grote gezin. August werkte in de televisiefabriek in Brugge. "Maar eigenlijk was ik liefst schrijver geworden. Ik was altijd de beste opsteller van de klas. Maar ook die droom is door de oorlog nooit verwezenlijkt. Het waren moeilijke jaren, dus een man moest voor een 'echt beroep' kiezen. Ik heb wel enkele boekjes geschreven en heb lang voor het weekblad 't Vrij Maldegem gewerkt", zegt August.





Het albasten koppel heeft op maar liefst elf adressen in Maldegem gewoond, maar het langst in de Westeindestraat. Nu wonen ze al een jaar in het rusthuis. Dat dochter Conny er werkt en dus elke dag wel eens langsloopt, is een opsteker. "We zijn hier allebei heel content. Wat kunnen wij op onze leeftijd nog wensen? Niet veel meer dan dat we hier nog enkele mooie jaren mogen beleven", klinkt het nog.