“Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Zoveel kansen én toch staat u hier weer” Rechter ziedend tegen man die al vierde keer voor hem verschijnt JDG

17 april 2019

15u45 2 Maldegem Een dertiger uit Maldegem riskeert een jarenlange celstraf voor het stalken van 13 vrouwen. Het parket vorderde 37 maanden cel, maar er hangt de beklaagde - die op z’n zachtst gezegd niet aan zijn proefstuk toe is - een pak meer boven het hoofd. Zo kreeg hij vorig jaar nog een effectieve celstraf van 2 jaar voor soortgelijke feiten. Hierdoor werd een celstraf met uitstel uit 2014 - ook voor stalking - effectief. “Ik ben nu elf jaar rechter, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Zoveel kansen, en toch staat u hier vandaag opnieuw.”

Een introductie had de Maldegemnaar niet nodig. “U hoeft zich niet te identificeren”, klonk het tijdens de inleidende zitting in maart. “Ik ken uw gegevens ondertussen bijna van buiten.”

Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt de dertiger voor het stalken van dertien vrouwen. “De modus operandi is telkens dezelfde”, stelt de openbare aanklager. “Hij achterhaalt hun gegevens, belt en stuurt de slachtoffers op hun privé- en werknummers en slaat seksueel getinte praat uit.”

“In 2012 zocht hij contact op met mijn cliënt”, vertelt de advocaat van één van de slachtoffers. “Hij deed zich voor als scout én was zogezegd op zoek naar modellen. In 2018 vernam hij dat ze met een broodjeszaak was gestart en zocht hij opnieuw contact op. Hij viel haar op verschillende manieren lastig, waardoor ze na een tijdje de telefoon in de zaak niet meer durfde opnemen. Haar ouders moesten haar zelfs begeleiden tot aan de wagen.”

Ondertussen zit de man al enkele maanden achter tralies. Hij werd tijdens het onderzoek vrijgelaten onder voorwaarden, maar wist van geen ophouden. Zo vonden de laatste feiten van stalking plaats in januari 2019.

Openbare zedenschennis

Niet alleen voor belaging, maar ook voor openbare zedenschennis moest de man zich woensdag verantwoorden. Zo zou hij ‘masturbatiehandelingen’ hebben uitgevoerd in zijn wagen. Hiervoor vraagt de verdediging de vrijspraak. ’“Mijn cliënt betwist geen enkele verklaring over het stalkgedrag, maar van zedenschennis is geen sprake”, stelt de advocaat van de beklaagde.

Residentiële opname en een contactverbod

Zijn advocaat vraagt nu opnieuw een celstraf onder voorwaarden. “Hij zit met een immaturiteit waar hij zelf niet mee om kan. Pas eind januari is hij hier serieus aan beginnen werken. Hij heeft ambulante hulp gekregen, maar dat volstond niet.”

De verdediging stelt onder andere een contactverbod en een residentiële opname voor. “Ik ben nu elf jaar rechter, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”, reageert de voorzitter. “Zoveel kansen, en toch staat u hier vandaag opnieuw.” Vonnis op 8 mei.