"De wedstrijd uitrijden, wat een kick" EX-SPORTER ORGANISEERT EVENEMENTEN VOOR MINDERVALIDEN GAËTAN REGNIERS JOERI SEYMORTIER

28 februari 2018

02u52 0 Maldegem Erwin Van Kerschaver (62) was een sportieve duivel-doet-al, tot hij twaalf jaar geleden plots een zwaar trauma aan het ruggenmerg kreeg. Met evenementen op maat van sporters met een beperking wil hij hen uit het isolement halen. "Alleen al een wedstrijd kunnen uitrijden, geeft nu een geweldige kick", vertelt de ex-wielrenner.

Tot twaalf jaar geleden was Erwin Van Kerschaver een perfect gezonde man van middelbare leeftijd, sportief bovendien. "Ik had een grote sportzaak in Maldegem en ben ook lang wielrenner geweest. Geen prof, maar ik haalde best wel een mooi niveau." De erelijst van Erwin is meer dan goed gevuld, hij fietste honderd overwinningen bij elkaar en behaalde naam en faam in het circuit. Aan zijn sportief leven kwam abrupt een einde. "Op een ochtend kon ik niet meer uit bed. Ik had blijkbaar een heel zeldzaam congenitaal trauma aan het ruggenmerg opgelopen, met verlammingsverschijnselen tot gevolg. Mijn wereld stortte in", vertelt Erwin. "Drie jaar later werd ik getroffen door kanker, een nieuwe zware uppercut." 'Heeft mijn leven nog zin? En hoe moet ik nu verder?' Het zijn vragen waar Erwin mee worstelde.





Nieuwe wereld

"Zowat een jaar geleden kwam ik in contact met 'Sporten voor mensen met een beperking'. Een nieuwe wereld ging voor mij open, tussen mensen die naast het sportieve ook het respectvolle zeer hoog in het vaandel dragen. Zelf fiets ik nu enkel nog recreatief, op mijn tempo, want ik heb nog maar vijf procent kracht in mijn rechterbeen. Alleen al een wedstrijd kunnen uitrijden geeft een geweldige kick", zegt de voormalige veelwinnaar. De stap naar de organisatie van een evenement te zetten, was klein. "Ik organiseerde voor de kwetsbare doelgroep van mindervaliden al eerder een wedstrijd in Maldegem. De reacties waren overweldigend en daarom wil ik dit samen met de sportraad en het gemeentebestuur Maldegem verder uitbouwen. Nu zaterdag organiseren we de wandelzoektocht 'Walking 4 Disability' op een rolstoelvriendelijk en autoluw parcours. Tegen de koude temperaturen voorzien we onderweg warme soep voor de deelnemers. Later op het jaar organiseren we dan 'Cycling 4 Disability'. Op 19 augustus richten we na het evenement ook een wedstrijd in voor ex-profrenners, daar willen we zoveel mogelijk voormalige Meetjeslandse kampioenen bij elkaar brengen. De opbrengst van deze sportnamiddag gaat naar personen met een beperking." De wandelzoektocht start op 3 maart om 19 uur aan café De Gouden Leeuw. Deelnemers leggen 6,1 kilometer af en worden bij aankomst getrakteerd op een lekkere hap. Deelnemen kost 12 euro (volwassenen) of 5 euro (kinderen). Een goede zaklamp, warme kledij en stevig schoeisel zijn een must. Inschrijven via publica.nv@telenet.be of in café De Gouden Leeuw.