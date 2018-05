"Dag en nacht last van stof en lawaai" OORVERDOVENDE WERKEN N49 OP BOOGSCHEUT VAN WONING JOERI SEYMORTIER

11 mei 2018

02u29 1 Maldegem Johny en Michelle Sarazijn uit de Celieplas 10 in Maldegem worden al dagen uit hun slaap gehouden. Ze wonen aan de Expressweg N49 en die wordt momenteel uitgebroken en vernieuwd. Het steenpuin wordt dag en nacht aangevoerd, op nog geen honderd meter van hun woning.

De N49 in Maldegem wordt momenteel helemaal vernieuwd. Ter hoogte van Celieplas wordt het oude beton uitgebroken en daar moet binnenkort een nieuwe asfaltlaag komen. Al het uitgebroken puin wordt verzameld op een immense hoop, ter hoogte van Celieplas. En ook al staan er daar langs de N49 amper huizen, toch gebeurt het net aan de woning van Johny en Michelle Sarazijn.





"Dat is nu al dagen dat wij ook 's nachts geen oog dicht doen", zeggen Johny en Michelle. "We begrijpen dat de werken op de N49 moeten gebeuren, maar dit is echt niet meer uit te houden. Om de paar minuten komt er een tractor met aanhangwagen een nieuwe lading steenpuin lossen aan onze achterdeur. Telkens weer een immens lawaai en veel stof. Overdag kunnen we daar nog mee leven, maar 's nachts is dat onhoudbaar. Ons zoontje Lukas is anderhalf jaar oud. Hij kan overdag niet slapen en 's nachts niet slapen. De kleine kerel is echt doodop."





Wat zit daar allemaal in?

Met het droge weer van de laatste dagen is het in en rond de Celieplas ook één grote stofwolk. De auto van het gezin zit elke dag onder een dikke laag stof.





"Fijn stof is niet zo gezond", zegt Johny. "Het is beton van tientallen jaren oud dat uitgebroken wordt. Wie kan mij zeggen wat daar allemaal in zit? Wij begrijpen vooral niet waarom de verzamelplaats voor het steenpuin aan onze woning gelegd wordt. In de verste verte is er geen huis te zien. Waarom doen ze dat niet op een plaats waar niemand woont? Ik heb al met de politie, met de gemeente en met de Administratie Wegen en Verkeer gebeld. Maar overal gaat het parapluutje open."





Na een telefoontje van uw krant, nam de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) contact op met de aannemer. "We doen er alles aan om de hinder rond de werf van de N49 tot een minimum te beperken", klinkt het bij AWV. "Het steenpuin op een andere plaats verzamelen was niet mogelijk. We hebben contact gehad met landbouwers van iets verderop, maar die wilden hun weide niet verhuren. We gaan in ieder geval in overleg. Wanneer het puin binnenkort moet gemalen worden, zullen we dat niet 's nachts doen. Maar er zal ook de komende weken wel 's avonds en ook soms 's nachts op de werf gewerkt moeten worden. De N49 moet voor het bouwverlof echt weer open, voor het drukke kustverkeer. Na de werken zal er asfalt komen in plaats van beton, dus zal het voor de buurt uiteindelijk een pak stiller worden", klinkt het.