Zes rode brievenbussen verdwijnen RDK

27 december 2018

10u59 0

Omdat er de laatste jaren steeds minder brieven gepost werden, heeft bpost beslist dat verschillende rode brievenbussen moeten verdwijnen. Daarbij werd gekeken naar de brievenbussen die weinig gebruikt worden. In Machelen verdwijnen de komende maanden drie exemplaren, in Diegem ook.

Zo zullen er binnenkort geen brieven meer gepost kunnen worden in de Neufforgestraat 2, de Kerklaan 1, de Toekomststraat 53, het Alfons De Cockplein 29, de Jan Emiel Mommaertslaan 14 en de Oude Haachtsesteenweg 86. Twaalf andere rode brievenbussen blijven wel staan en ook het postpunt bij dagbladhandel Jos & Anja in Diegem en de pakjesautomaat bij Cubee Park Lane in de Culliganlaan blijven behouden.