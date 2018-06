Zelfuitleenscans vergemakkelijken bibbezoek 05 juni 2018

02u41 0 Machelen In de bibliotheken van Machelen en Diegem heeft de gemeente uitleenscans ingehuldigd. Voortaan kunnen bezoekers boeken uitlenen en terugbrengen via de machines.

"In amper vier jaar tijd is het aantal bibliotheekbezoekers van 13.000 naar 29.000 gestegen", weet schepen van Bibliotheken Marco Verberckmoes (Groen). "Daardoor is ook de administratieve rompslomp voor de medewerkers bij de vele uitleenbeurten toegenomen. En dat terwijl ze eigenlijk net meer tijd zouden moeten investeren in het begeleiden, wegwijs maken en informeren van de bezoekers. Dankzij de zelfuitleenscans kunnen bezoekers voortaan zelf hun boeken uitlenen en terugbrengen. Heeft iemand een boete, dan kan die betaald worden aan de toestellen."





Volgens de schepen zal de komst van de scans geen impact hebben op het personeel. "Er zullen geen ontslagen vallen", aldus nog Verberckmoes. "De werknemers zullen net meer achter de schermen van de bruisende bibliotheken kunnen werken."





(RDK)