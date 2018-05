Workshop 'verduurzamen eigen mobiliteit' 18 mei 2018

Op het Alfons De Cockplein in Diegem vindt vanavond vanaf 18 uur de gratis workshop 'verduurzamen eigen mobiliteit' plaats. Met die workshop willen de gemeenten Dats24 en Eandis de inwoners de kans geven om kennis te maken met alternatieve voertuigen. Na een korte uitleg over de voordelen van wagens op aardgas en elektriciteit kunnen de inwoners zelf een testrit maken. Tussen 19.10 en 21 uur kan er plaats genomen worden achter het stuur van een wagen op aardgas of elektriciteit. Er zullen ook elektrische fietsen staan. (RDK)