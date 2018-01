Woonzorgcentrum Parkhof start met vier volkstuintjes 02u42 0 Machelen In het pas vernieuwde woonzorgcentrum Parkhof in de Koningin Fabiolalaan in Machelen start het OCMW de komende maanden met vier volkstuintjes. Daarom zijn ze op zoek naar vier personen die de tuinen willen bewerken.

De volkstuintjes in het woonzorgcentrum komen in de binnentuin. Zo wil het OCMW die binnentuin nog wat meer kleur geven. In het kader van de komst van die vier volkstuinen, die dit voorjaar aangelegd zullen worden, start morgen een vierdelige basiscursus over de ecologische moestuin. Wie interesse heeft om deel te nemen aan de opstartende volkstuinen in het woonzorgcentrum of wie in zijn eigen tuin ecologisch wil tuinieren, kan zich nog inschrijven voor de gratis cursus. De cursisten leren er onder meer bij over de inrichting van het perceel, bodemzorg en -bewerking, preventie van ziekten, plagen en onkruid. De deelnemers leren er vooral tuinieren met meer inzicht en minder fysieke inspanning. Bij de basiscursus horen ook enkele praktijklessen op het terrein. Die lessen starten in het voorjaar.





De eerste theorieles vindt morgenavond om 19 uur in de cafetaria van het woonzorgcentrum plaats. Ook op 25 januari, 1 en 8 februari wordt er les gegeven. De basiscursus is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via 02/254.12.45 of 02/255.01.80. (RDK)