Woluwestraat vrijdag hele dag in één richting afgesloten RDK

13 februari 2019

De Woluwestraat in Machelen wordt vrijdag tussen 6 en 19 uur in één richting volledig afgesloten ter hoogte van het gemeentehuis. Aanleiding is het storten van een vloerplaat voor de kelder van een woonproject. Het verkeer in de richting van de Kerklaan blijft mogelijk, maar wie in de andere richting wil, zal een omleiding moeten volgen. Er zal ook een parkeerverbod gelden ter hoogte van de werken.