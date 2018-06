Woluwestraat tot midden juli dicht 08 juni 2018

Zeker tot midden juli is de Woluwestraat in Machelen afgesloten ter hoogte van de Kerklaan en de G. Ferréstraat. Aanleiding zijn wegenwerken die door de Groep Verelst uitgevoerd worden. De projectontwikkelaar bouwt het oude postkantoor om tot een modern appartementsgebouw, maar kreeg de bouwvergunning van de gemeente onder de voorwaarde dat de nodige aanpassingen aan de openbare infrastructuur uitgevoerd worden. Die werken zijn momenteel bezig. Zo worden de voetpaden, de rijweg, de riolering en de nutsleidingen vernieuwd en verplaatst. Na de werken zal de toegang van het gemeentehuis vanaf de parking beter zijn. In de toekomst zal de Woluwestraat een fietsstraat worden, waar voertuigen fietsers niet mogen inhalen en waar de snelheid beperkt is tot 30 kilometer per uur. Ondanks dat het oude postkantoor verdwijnt, blijven de postloketten wel behouden. Tot slot komt er een doorsteek voor fietsers en voetgangers naast het nieuwe appartementsgebouw richting de G. Ferréstraat. (RDK)