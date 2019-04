Woluwestraat tijdelijk éénrichting op 9 en 11 april RDK

04 april 2019

12u19 0

Op dinsdag 9 en donderdag 11 april wordt in de Woluwestraat in Machelen één rijstrook afgesloten tussen de parking van het gemeentehuis en de Kerklaan. Een aannemer moet er op beide dagen beton storten voor de vloerplaat van de nieuwe appartementen naast het gebouw van bpost. De rijstrook aan de kant van het postbedrijf wordt ingenomen vanaf de Kerklaan tot aan de parking van het gemeentehuis. Om die reden wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld. Wie van de Kerklaan komt, zal een omleiding moeten volgen via de C. Peetersstraat en de G. Ferréstraat.