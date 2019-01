Woluwestraat dinsdag tijdelijk éénrichting RDK

18 januari 2019

De Woluwestraat in Machelen wordt komende dinsdag voor één dag in één richting afgesloten. Voor de bouw van appartementen naast het gebouw van bpost moet een kraan immers een deel van de weg inpalmen. Het verkeer van de Kerklaan blijft mogelijk, verkeer dat in de andere richting moet, zal een omleiding moeten volgen. De werken lopen samen met de verhuis van het GISO, waardoor ook de Ferréstraat gedeeltelijk afgesloten is.