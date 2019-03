Werknemers UPS blokkeren eerst vestiging in Eindhoven en nadien in Diegem Robby Dierickx

27 maart 2019

15u42 0 Machelen Zowat 140 werknemers van koerierdienst UPS hebben in de nacht van dinsdag op woensdag actie gevoerd aan de vestiging in het Nederlandse Eindhoven. Nadien trokken ze naar het filiaal in Diegem, waar 94 jobs op de helling staan.

Enkele weken geleden maakte de directie van het bedrijf bekend dat het wil herstructureren om de efficiëntie op te drijven en de verwachtingen van de klanten beter te beantwoorden. Concreet verhuist de nachtploeg naar Eindhoven, waardoor 46 mensen hun job verliezen. 48 administratieve functies worden dan weer uitbesteed. Naast de 94 ontslagen worden nog eens zeventien contracten ingekort van voltijds naar halftijds. Die herstructurering zet kwaad bloed bij de vakbonden, omdat UPS niet verlieslatend is en de directie volgens de bonden alleen maar meer winst wil maken.

Filterblokkades

Uit protest trokken zowat 140 werknemers van UPS in de nacht van dinsdag op woensdag naar Eindhoven, waar filterblokkades opgetrokken werden. Nadien verhuisde de actie naar Diegem. “We hebben in Eindhoven even met de verantwoordelijke voor de Benelux gesproken en hopen dan ook dat we tijdens de eerste ondernemingsraad over de herstructurering komende maandag een duidelijk signaal krijgen”, zegt LBC-secretaris Hans Elsen. De vakbonden willen weten wat de directie van plan is met de vestiging in Diegem.