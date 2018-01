Week hinder door herstelling grondverzakking A201 02u44 0 Lukas De verzakte grond wordt aangevuld en verstevigd met stabiliseerzand. Machelen Een aannemer is gisteren in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de herstelling van de grondverzakking onder de A201 in Diegem. Er wordt een hele week hinder verwacht.

Vrijdagmiddag zakte plots een deel van de grond weg onder een brug onder de A201, die Brussel met de luchthaven van Zaventem verbindt. Omdat aanvankelijk niet duidelijk was of de brug nog wel stabiel was, werd een deel van het treinverkeer stilgelegd. Onder de brug liggen immers ook treinsporen. Daarnaast werd de verbinding van de A201 richting Zaventem voor het verkeer dat uit de richting van Brussel kwam en naar de binnenring wilde, ingekort. Uiteindelijk bleken er geen stabiliteitsproblemen te zijn. Gisteren is een aannemer wel gestart met de herstelling van de grondverzakking.





De verzakte grond zal aangevuld en verstevigd worden met stabiliseerzand. Ook wordt de taludplaat vervangen. Tijdens de werkzaamheden, die volgens het Agentschap Wegen en Verkeer een week in beslag zullen nemen, blijft de verbinding naar de binnenring ingekort. Bestuurders die de komende dagen tijdens de spitsuren de A201 richting Zaventem nemen, wordt aangeraden naar de verkeersinformatie op de radio te luisteren of te surfen naar de website van het Vlaams Verkeerscentrum. Indien mogelijk zullen Mobiris en het Vlaams Verkeerscentrum het verkeer in de avondspits aanraden om de hoofdstad te verlaten via de A12 (Laken).





Inmiddels is ook de oorzaak van de grondverzakking gekend. Door een defect aan de afwatering van de brug trad onderspoeling op, waardoor de grond wegzakte. AWV gaat een voorlopige afwatering in dienst stellen om meer waterschade te voorkomen.





(RDK)