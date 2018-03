Wachtlijst om pastoor te bezoeken HELE DORP WIL GEOPEREERDE VITAL OROLÉ (87) HART ONDER RIEM STEKEN ROBBY DIERICKX

08 maart 2018

02u39 0 Machelen Met bijna honderd zijn ze, de inwoners van Diegem die de populaire pastoor Vital Orolé in revalidatiecentrum Sint-Jozef in Evere willen bezoeken. De 'padre' werd midden februari geopereerd aan zijn hartkleppen. Om het bezoek in goede banen te leiden, stelt Dan Gooris een bezoekerslijst op. "Zo vermijden we een overrompeling", klinkt het.

Op donderdag 15 februari werd de 87-jarige Vital Orolé, die ondertussen al 62 jaar onafgebroken pastoor is in Diegem, geopereerd aan de hartkleppen. De avond na de operatie werden kaarsjes op de trappen van de Diegemse kerk geplaatst en ondertussen ontving de pastoor al tal van tekeningen van leerlingen van de Parochiale Basisschool. Vital is alweer aan de beterhand en begin deze week verhuisde hij van het UZ Gasthuisberg in Leuven naar het revalidatiecentrum Sint-Jozef in Evere. Daar zal hij nog enkele weken moeten herstellen alvorens naar de pastorie terug te keren.





Heel wat (ex-)inwoners van de gemeente gaven al aan dat ze de pastoor graag een bezoekje willen brengen in Evere. Om te vermijden dat het daar een overrompeling wordt, is Dan Gooris, goede vriend van de pastoor, met een bezoekerslijst gestart. "Daar staan al bijna honderd mensen op", zegt Gooris. "De pastoor is bijzonder geliefd in het dorp. Wat wil je? Hij heeft de voorbije 62 jaar alle doopsels gedaan, gaat nog mee op Chirokamp en is zelfs actief op Facebook. Zijn zware operatie heeft dan ook voor veel beroering in de gemeente gezorgd. Nu hij aan de beterhand is, willen velen hem bezoeken. Maar de pastoor heeft nog veel rust nodig, dus het zou niet slim zijn om een hele dag lang bezoek te ontvangen. Daarom ben ik met het bezoekersschema gestart. Wie naar het ziekenhuis wil, moet vooraf even met mij contact opnemen en dan pas ik het in het schema in."





Trakteren in pastorie

Dat al die Diegemnaren zo bekommerd zijn om hun pastoor, doet de man veel deugd. "Al heb ik liever dat ze met het bezoek wachten tot ik weer thuis ben", aldus Vital Orolé. "Ik 'woon' hier zo klein en kan mijn bezoekers niets aanbieden. Hier is geen fris pintje of een glas wijn zoals in mijn pastorie. Bovendien ben ik 's avonds nog bijzonder moe. Ik apprecieer dat de mensen me hier willen bezoeken, maar ik heb echt nog veel rust nodig. Ondertussen kwamen wel al heel wat Chiroleden, goede vrienden en familie langs. Die bezoekjes doen uiteraard allemaal deugd, maar het moet wat met mate zijn."





Wanneer de pastoor het ziekenhuis mag verlaten, is nog niet duidelijk. "Ik had gehoopt om de Paasmis in Diegem te kunnen bijwonen, maar ik vrees dat dat nog wat te vroeg zal zijn. Helaas. Maar ik besef dat mijn gezondheid nu op de eerste plaats komt."