Vrouw zwaargewond bij crash op A201

11 januari 2019

Op de A201, de snelweg tussen de luchthaven van Zaventem en Brussel, is vrijdagmiddag een vrouw zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. De vrouw verloor iets voor 16 uur om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur ter hoogte van de afrit Diegem-Industrie en knalde tegen een boom. Nadien kwam de wagen op zijn dak op de snelweg terecht. Als gevolg van het ongeval was één rijstrook richting Brussel afgesloten. De vrouwelijke bestuurder werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Een tweede inzittende liep lichte verwondingen op. Omstreeks 17 uur werd de weg vrijgemaakt.