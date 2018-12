Vrouw steekt man in hals maar herinnert zich er niets meer van WHW

06 december 2018

15u09 0 Machelen Een 34-jarige vrouw uit Machelen riskeert een celstraf van twee jaar met probatie-uitstel voor poging tot doodslag. Ze stak haar ex-partner twee keer in de hals. De man hield er wonderwel slechts lichte verwondingen aan over.

Drank, drugs en geweld. Dat waren de sleutelwoorden in het leven van het koppel. Al 18 jaar hadden de twee een knipperlichtrelatie waaruit vier kinderen werden geboren. Tot blijdschap van de lokale politie, die het koppel maar al te goed kende, kwam er dit voorjaar een einde aan hun relatie. Ze hadden zelfs de gezinswoning verkocht. Toen ze die op 17 mei samen leeghaalden, werd er opnieuw een heleboel alcohol verzet en kwam het opnieuw tot zware discussies. De man vluchtte hierop een café in maar kwam enkele uren later terug, vergezeld van twee vrienden. Een nieuwe confrontatie was het gevolg, maar deze keer ging het verder dan woorden.

Scherp voorwerp

De vrouw versperde haar man de weg en stak hem twee maal in de hals met een scherp voorwerp. “Het is nooit duidelijk geworden welk voorwerp dat precies was, maar over het oogmerk om te doden kan geen twijfel bestaan”, vindt het parket. “De hals is daarvoor een te gevoelige en gevaarlijke plek.” “Ik kan me niet herinneren dat ik dat gedaan heb”, vertelde de beklaagde tegen de rechter. Haar advocaat Boris Reynaerts stelde dat er geen sprake was van een poging tot doodslag en vroeg de herkwalificatie tot opzettelijke slagen en verwondingen. “Ze heeft hem nooit willen doden. Het ging ook om snijwonden, niet om steekwonden”, klonk het. De verdediging kon zich wel vinden in de gevorderde strafmaat. Uitspraak op 10 januari.