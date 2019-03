Vriend regelt hoogtepunt voor 88-jarige pastoor Vital Orolé: hij mag op audiëntie bij de Paus Priester krijgt in Vaticaanstad 3 tot 5 minuten de tijd om te spreken met Franciscus Robby Dierickx

25 maart 2019

16u39 0 Machelen De 88-jarige Vital Orolé, die al 63 jaar pastoor is in Diegem, mag woensdag in Vaticaanstad op audiëntie bij Paus Franciscus. Het is pas de eerste keer dat hij de Paus van zo dichtbij zal ontmoeten. Vital krijgt zelfs 3 tot 5 minuten de tijd om met de Argentijn te praten. “Ik kan het nog steeds niet geloven”, klinkt het.

Hij mag in januari dan wel 88 kaarsjes uitgeblazen hebben, toch huppelt de Diegemse pastoor Vital Orolé dezer dagen zo blij als een kind rond. De man staat immers voor hét hoogtepunt uit zijn carrière als priester. Maandagmiddag stapte hij samen met Diegemnaar en goede vriend Dan Gooris op het vliegtuig richting Rome. Die laatste kon – tegen alle verwachtingen van de pastoor in – immers een bezoek bij Paus Franciscus in Vaticaanstad regelen. “Iets meer dan een jaar geleden lag Vital in het ziekenhuis wegens een operatie aan de hartkleppen en ik merkte dat hij het in die periode wat moeilijker had”, vertelt Dan Gooris. “Om de priester wat op te beuren, beloofde ik hem dat ik er alles aan zou doen om hem bij de Paus te krijgen. Hij is bovendien al 63 jaar pastoor in één en dezelfde gemeente. Dat verdient toch een beloning?”

88ste verjaardag

Na veel heen en weer geloop kreeg Dan Gooris eind januari groen licht om met de pastoor naar Rome te trekken. “Het was dan ook op zijn 88ste verjaardag dat ik hem kon vertellen dat hij op bezoek mag bij de Paus”, aldus nog Dan. “Het gaat om een algemene audiëntie met een tiental mensen. Zij krijgen allemaal enkele minuten de tijd om de Paus wat te vragen.”

“Ik geef toe dat ik dit een jaar geleden niet durfde te dromen”, zegt Vital Orolé. “Ik naar de Paus? Dat zou nooit lukken. Paus Franciscus krijgt namelijk duizenden aanvragen. Waarom zou ik dan uitgenodigd worden? Maar Dan heeft het opnieuw ‘geflikt’ (lacht). Als één iemand dit kan regelen, dan is hij het wel.”

Neurochirurge

En dus stapte Vital Orolé maandagmiddag samen met Dan Gooris op het vliegtuig richting Rome. “Uiteraard is de ontmoeting met Paus Franciscus hét hoogtepunt in mijn carrière als pastoor”, liet de priester nog snel weten voor hij naar de luchthaven van Zaventem vertrok. “Het bezoek komt trouwens ook op het ideale moment, want ik heb enkele moeilijke weken achter de rug. Zo moest ik getuigen in de assisenzaak rond de Leuvense neurochirurge Mehrnaz Didgar die haar dochter doodde. Zij opereerde me namelijk in 2010. Zo’n getuigenis weegt op een mens. Daarnaast moest ik een uitvaartplechtigheid van een goede vriend leiden. Nu hoop ik in Rome weer even tot rust te kunnen komen en nieuwe energie te vinden.”

Wat ik de Paus ga vragen? Geen idee. Ik zie wel wat er in me opkomt wanneer ik voor hem sta. Pastoor Vital Orolé

Voor de Diegemse pastoor is het pas de eerste keer dat hij de Paus zal ontmoeten. “Gewezen Paus Johannes Paulus II heb ik twee keer gezien, maar dat was steeds van op een ruime afstand. Voor Paus Franciscus heb ik enorm veel respect. Hij leidt de katholieke kerk op een fantastische wijze en dat in tijden waarin de kerk het niet al te gemakkelijk heeft. Of ik hem effectief iets zal vragen? Ik heb er eigenlijk nog niet over nagedacht. We zien wel wat er in me opkomt wanneer hij voor me staat (lacht).”