Vredesbomen herdenken einde WOI RDK

08 november 2018

09u15 0 Machelen Op de begraafplaatsen van Machelen en Diegem heeft het gemeentebestuur twee vredesbomen geplant om het einde van WOI, nu zondag een eeuw geleden, te herdenken.

De gemeente koos voor winterlindes als vredesbomen. Niet alleen omdat die soort hartvormige bladeren heeft, maar ook omdat er een symboliek achter schuilgaat. Winterlindes werden in de Germaanse en Keltische godsdiensten immers vereerd als woonplaats van godin Freya, die symbool stond voor vruchtbaarheid, liefde en wellust. Ze streed ook mee in veldslagen en wordt de godin van de engelen genoemd.

Komende zondag worden alle gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog gehuldigd door het gemeentebestuur. Aan de oorlogsmonumenten in Diegem (10 uur) en Machelen (10.30 uur) worden bloemenkransen neergelegd. De leden van Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia brengen The Last Post, terwijl heemkring Machala tijdens de misviering in de Sint-Gertrudiskerk in Machelen verhalen zal brengen over Diegem en Machelen in oorlogstijd. Die mis vindt plaats om 11 uur.