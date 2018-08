Vrachtwagen rijdt motorrijder aan 21 augustus 2018

02u35

Op de Woluwelaan in Diegem heeft een vrachtwagen gisterochtend een motard aangereden. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispunt met het Alfons De Cockplein. Een motorrijder stond voor het rode licht in de richting van de Brusselse ring. Toen het licht op groen sprong, viel de motor stil. De vrachtwagenbestuurder die achter de motorrijder stond, kon een aanrijding niet vermijden. Uiteindelijk vielen er geen gewonden. Er was wel wat lichte schade aan de motor.





(RDK)