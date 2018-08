Vrachtwagen ramt vijf geparkeerde wagens in Françoisstraat 22 augustus 2018

02u30 0 Machelen In de Camille Françoisstraat heeft een vrachtwagenbestuurder maandagnacht een ware ravage aangericht. Hij ramde vijf wagens, waarvan er twee zwaar beschadigd geraakten. De bestuurder, die niet onder invloed was, beweerde dat hij niets gevoeld had.

Om 1.30 uur hoorden de bewoners van de Camille Françoisstraat heel wat kabaal op straat. Een vrachtwagen had er vijf geparkeerde personenwagens geramd. De wagen van Liliane Planche, een Citroën C3, was er het ergst aan toe. "Mijn auto stond achter een ander voertuig geparkeerd, maar werd enkele meters meegesleept en tegen de andere wagen geduwd", vertelt Planche. "De hele linkerflank liep zware schade op en de ramen sneuvelden. Ook de rechterkant is beschadigd. Enkele buren die alles zagen gebeuren, zetten de achtervolging op de vrachtwagen in. Uiteindelijk hield de bestuurder zowat honderd meter verderop halt."





Niet gevoeld

Volgens Erik Bassleer, korpschef van de lokale politie ViMa (Vilvoorde-Machelen) was de man zich van geen kwaad bewust. "Hij verklaarde dat hij niet gevoeld noch gehoord had dat hij vijf wagens geramd had. De bestuurder legde een negatieve ademtest af. Hij liet weten dat hij zijn gps gevolgd had en daardoor in de smalle straat belandde."





Behalve de Citroën C3 liep ook een Smart zware schade op. Drie andere wagens kwamen er met enkele krassen en deuken van af. "Gelukkig heb ik een omnium", aldus nog Planche. "Ik hoop dat ik volledig op de verzekering kan terugvallen, want ik vermoed dat mijn wagen rijp is voor de schroothoop." (RDK)