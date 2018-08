Vrachtwagen brandt volledig uit op E19 04 augustus 2018

Een vrachtwagen is gisterennamiddag volledig uitgebrand op de E19 ter hoogte van Vilvoorde-Cargo. Niemand raakte gewond, maar het incident veroorzaakte wel heel wat verkeershinder. "De brand ontstond rond 13 uur. Door de brand kwam de lading van de vrachtwagen ook op het wegdek terecht", zegt Dirk Keymolen van brandweerzone Vlaams-Brabant West. "De vrachtwagen vervoerde 25 ton van het witte product dat in luiers zit om vloeistoffen te absorberen. De civiele bescherming kwam ter plaatse om het wegdek op te ruimen. Ook de brandweer vanuit Mechelen werd opgeroepen om de brand te blussen." Door de brand was het aanschuiven geblazen op de E19, want de snelweg werd meteen afgesloten.





