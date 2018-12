Voorbereiding cyclocross ruim op schema dankzij mooie weer Robby Dierickx

28 december 2018

15u42 0 Machelen Zondag wordt in het centrum van Diegem de 44ste editie van de Superprestige cyclocross gereden. De leden van de organiserende wielerclub Sint-Anna en tientallen vrijwilligers zitten dankzij het mooie weer ruim op schema met de voorbereiding. Diegem krijgt zondag opnieuw zowat 18.000 veldritfanaten over de vloer.

“In tegenstelling tot vorig jaar – toen we door de vele regen met een pak modder te kampen kregen – zitten we nu dankzij het mooie weer ruim op schema”, zegt Francis Bosschaerts, voorzitter van wielerclub Sint-Anna Diegem. “We zitten zelfs een dag voor op onze planning. Daardoor kunnen we min of meer relaxed naar zondag toeleven.”

De voorbije jaren kreeg de organisatie meermaals met vandalisme te maken, maar dat was dit jaar niet echt het geval. “Alleen vorige week werden in de nacht van donderdag op vrijdag een tiental palen uit de grond getrokken ter hoogte van het station van Diegem, maar dat valt niet te vergelijken met de problemen van enkele jaren geleden.”

Op vraag van hoofdsponsor Telenet heeft de organisatie een extra ‘sfeerbocht’ toegevoegd aan het parcours. Die komt in de buurt van de aankomstzone. “Daar wordt ook een tribune geplaatst en kan na de finish gefeest worden op muziek die door Kobe Ilse en Viktor Verhulst gedraaid zal worden”, aldus nog Francis Bosschaerts. “In de feesttent staan dj Benny en Willy Sommers op het podium.”

Met de toezegging van alle veldrittoppers belooft Diegem komende zondag opnieuw vol te lopen. Vorig jaar werden zowat 18.000 bezoekers verwelkomd en dat zal nu opnieuw het geval zijn. Er werden drie extra camera’s geplaatst om alles in goede banen te leiden en aan de ingangen worden jassen en rugzakken gecontroleerd. Na de wedstrijden van de nieuwelingen, juniores en dames starten de elites en beloften om 20 uur aan hun wedstrijd.