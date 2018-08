Voor tweede keer in twee maanden vliegtuigbom op luchthaven 21 augustus 2018

Op vrachtluchthaven Brucargo in Machelen is gistermiddag tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. De werken werden meteen stilgelegd. Ontmijningsdienst DOVO zal de bom in de nacht van dinsdag op woensdag ontmantelen. Er was geen hinder voor het vliegverkeer.





De vliegtuigbom werd gisteren kort na de middag aangetroffen tijdens herstellingswerkzaamheden aan het tarmac op Brucargo. Uit voorzorg werd beslist om de werken meteen stil te leggen en DOVO op te trommelen. "Het onderzoek van de ontmijningsdienst had geen impact op het vliegverkeer", liet Anke Fransen, woordvoerder van Brussels Airport, weten. "Ook de activiteiten op onze vrachtluchthaven werden niet gehinderd aangezien de vliegtuigbom in een zone lag waar momenteel gewerkt wordt. Omdat er geen gevaar is, werd beslist om de bom pas in de nacht van dinsdag op woensdag te ontmantelen. Tot dan liggen de werken er stil."





Het is al de tweede keer in evenveel maanden tijd dat op Zaventem een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen wordt. Begin juli was dat tijdens werkzaamheden op apron 3 op het tarmac ook al het geval.





(RDK)