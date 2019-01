Voor het eerst digitaal inschrijven in scholen Robby Dierickx

28 januari 2019

13u19 0 Machelen Om kampeertoestanden aan de scholen in Machelen en Diegem te vermijden, zullen ouders hun kinderen vanaf dit jaar digitaal kunnen inschrijven. Op 1 februari start de procedure voor kinderen die al een broer of zus hebben die naar één van de Machelse scholen gaat, op 1 maart start de aanmeldingsperiode voor alle kinderen.

Vooral aan de Parochiale Basisschool in Diegem waren de voorbije jaren regelmatig kampeerproblemen. Om te vermijden dat er ook de komende weken opnieuw ouders hun tenten voor de schoolpoort neerpoten, voert de gemeente nu een digitale aanmeld- en inschrijvingsprocedure in. Alle basisscholen werken voortaan met één gezamenlijk online aanmeldingssysteem, zowel voor het kleuter- als het lager onderwijs.

Daardoor zal elke ouder een gelijke kans krijgen om zijn kind in te schrijven in een school naar keuze. Op die manier wil de gemeente ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen een plaats krijgen in de buurt van hun woning.

Nu vrijdag start de aanmeldperiode voor kinderen die een broer of een zus hebben die naar school gaat in Machelen of Diegem. Ook personeelsleden kunnen hun kinderen inschrijven. Exact een maand later start de aanmeldperiode voor alle kinderen. Wie geen gebruik maakte van de aanmeldperiode, zal zijn kinderen vanaf 28 mei via de vrije inschrijvingsperiode moeten inschrijven, al is de kans klein dat er dan nog vrije plaatsen zullen zijn.