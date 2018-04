Volle kerk neemt afscheid van raadslid Joël Noé 03 april 2018

02u38 0 Machelen In de Sint-Catharinakerk in Diegem zijn zaterdag honderden mensen samengekomen om afscheid te nemen van gemeenteraadslid Joël Noé, die vorige week onverwacht overleed. "Hij was een prachtmens."

Heel wat Diegemnaren wilden nog een laatste groet brengen aan Joël Noé, die dinsdagnacht op 46-jarige leeftijd overleed. De kerk was dan ook te klein voor het afscheid van het geliefde Spirit-gemeenteraadslid. Tientallen rouwenden moesten de plechtigheid zelfs staand volgen.





Joël Noé werd woensdagochtend dood aangetroffen in zijn woning, nadat hij daags ervoor nog de gemeenteraad in Machelen bijgewoond had. Hij kampte in het verleden wel al met hartproblemen en zou ook aan de gevolgen van een hartaanval overleden zijn.





Niets dan lof

Tijdens de afscheidsplechtigheid nam ook de 16-jarige dochter van Joël het woord. Zij had niets dan lof voor haar vader, en vertelde hoe hard ze het zou missen om samen met hem leuke dingen te doen. En ook andere sprekers hadden enkel lovende woorden voor het gemeenteraadslid. "Joël zette zich voor honderd procent in", klonk het. "Zowel voor de gemeente als voor zijn familie en vrienden. We wisten allemaal dat hij hartproblemen had, maar desondanks bleef hij maar geven. Je kon altijd op hem rekenen."





