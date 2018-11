Vliegtuig brengt warmteverlies woningen in kaart RDK

06 november 2018

Inwoners van Machelen zullen binnen enkele maanden te weten kunnen komen hoe groot het warmteverlies van hun woning is. Een vliegtuig vliegt de komende maanden immers over de daken om thermografische luchtfoto’s te maken.

Dertig procent van de warmte in woningen en gebouwen gaat verloren via het dak. Een grondige dakisolatie kan er dan ook voor zorgen dat we massaal kunnen besparen op onze energiefactuur en dat ook de CO2-uitstoot fors verminderd kan worden. Om te bepalen hoeveel warmte elke woning via het dak verliest, maakt een vliegtuig tussen nu en maart volgend jaar thermografische foto’s. Het vliegtuig vliegt ’s nachts over de daken en detecteert via een infraroodcamera de thermische straling. De gegevens worden tussen maart en mei verwerkt tot een kaart met een classificatie van het warmteverlies. Vanaf september zullen inwoners via de website een beeld kunnen krijgen van het warmteverlies van hun woning. Nadien zullen ze advies kunnen inwinnen om energiebesparende aanpassingen te doen.