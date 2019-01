Vier textielcontainers weggehaald Robby Dierickx

17 januari 2019



Afvalintercommunale Incovo heeft recent vier textielcontainers uit het straatbeeld gehaald in Machelen en Diegem. Voortaan kunnen inwoners hun kleding nog droppen in textielcontainers in Diegem op het De Cockplein, aan gemeenteschool De Fonkel, aan de Parochiale Basisschool, op de hoek van de Kosterstraat met de Groenstraat, aan het kerkhof en aan de achterkant van het NMBS-station in de Stationsstraat.

In Machelen staan de containers nog op de hoek van de Jan Veldmansstraat met de Kleine Ham, in de Korenbloemstraat, de Nijverheidsstraat, de Steenweg op Buda en in de Stadionstraat. Oude kleding en textiel kunnen ook nog steeds afgegeven worden in het recyclagepark in de Felix Timmermanslaan.