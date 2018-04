Vete tussen vrouw en zus leidt tot partnergeweld 12 april 2018

Een veertiger uit Diegem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar, grotendeels met uitstel. Eerder kreeg hij bij verstek een effectieve celstraf van een jaar. De man sloeg in juni 2016 tot twee maal toe zijn vrouw en dochter. Reden was de vete tussen zijn echtgenote en zijn zus die al lang aansleepte; "Normaal is hij een zachtaardige man. Hij is ook de enige kostwinner en doet alles voor zijn gezin. Hij zat echter tussen twee vuren en dat kon hij niet aan, met de feiten tot gevolg", aldus de verdediging. De rechter vond dit veel te licht, ook omdat zijn kinderen getuigen waren van zijn gewelddadig gedrag jegens zijn vrouw. (WHW)