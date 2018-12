Verschillende ongevallen in bocht E19 naar binnenring RDK

02 december 2018

In de bocht van de E19 naar de Brusselse binnenring in Machelen zijn zondag verschillende ongevallen gebeurd als gevolg van watergladheid. De federale wegpolitie telde een vijftal ongevallen. Bij elk accident was telkens slechts één voertuig betrokken. Er vielen evenwel geen gewonden. De aansluiting van de E19 vanuit Antwerpen naar de Brusselse binnenring was enkele keren voor korte tijd afgesloten voor takelwerken.