Vergunning in Machelen, auto’s in Brussel Zeven malafide taxibedrijven moeten activiteiten stopzetten wegens domiciliefraude Robby Dierickx

28 maart 2019

14u44 0 Machelen Het schepencollege van Machelen heeft deze week zeven vergunningen van taxibedrijven ingetrokken wegens fiscale en domiciliefraude. De bedrijven omzeilen de duurdere en meer complexe regelgeving in Brussel door op papier vanuit Machelen te werken, maar in de praktijk toch in de hoofdstad te opereren. De politie voert de controles daarom op.

De voorbije drie jaar zag de gemeente Machelen het aantal vergunningsaanvragen van – voornamelijk kleine - taxibedrijven exponentieel toenemen. Omdat er aanvankelijk niets aan de hand leek te zijn, zette de gemeente het licht telkens op groen. De Brusselse taxibedrijven gaven aan dat ze voortaan vanuit Machelen wilden opereren omdat de vergunningsaanvraag in de hoofdstad een pak duurder en veel complexer is. Zodra ze een vergunning hadden, huurden de bedrijven een kantoor. Vooral de kleine ruimtes in de Diegemse kantorenzone bleken in trek van de bedrijven.

Het schepencollege kreeg enkele maanden geleden echter het bericht van de politie dat er mogelijk fiscale en domiciliefraude in het spel was. Na grootscheepse controles in januari en maart door de politie en de economische inspectie werd dat vermoeden bevestigd. “Heel wat exploitanten hadden enkel een postbusadres in Diegem, terwijl sommigen zelfs geen huurcontract meer hadden”, zegt schepen van Huisvesting Steve Claeys (N-VA). “Na het verkrijgen van de vergunning hadden ze hun huur opgezegd om alsnog vanuit Brussel te werken. Dat is uiteraard fraude en zorgt voor leegstand in de kantorenzones. Zulke praktijken kunnen we als schepencollege niet tolereren.”

Vergunningen kwijt

Deze week alleen al werd de vergunning van zeven bedrijven ingetrokken omdat hun postbusadres in Diegem een spookadres bleek te zijn. “Door het intrekken van de vergunning mogen de taxibedrijven hun activiteiten niet meer uitoefenen”, gaat Steve Claeys verder. “Het gaat vaak om kleine bedrijven die maar één of twee werknemers tellen. Willen ze hun werk hervatten, dan zullen ze in de hoofdstad een vergunningsaanvraag moeten indienen.”

Ondertussen zetten de gemeente en de politie hun klopjacht op de malafide taxibedrijven verder. “We gaan de controles zelfs opvoeren”, verzekert burgemeester Marc Grootjans (CD&V). “Maar ook preventief zullen we alles grondiger controleren. Zo zal bij elke nieuwe aanvraag een controle ter plaatse uitgevoerd worden door de politie. Pas na een positief advies van de politiediensten kan een vergunning toegekend worden.”

Wie de wet in de toekomst overtreedt, zal bovenop het verliezen van zijn vergunning ook een boete moeten betalen. Het nieuwe schepencollege wil immers harder inzetten op woonbeleid om op die manier economische en domiciliefraude tegen te gaan.