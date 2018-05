Verdwenen zebrapad is terug GEMEENTE HERSCHILDERT OVERSTEEKPLAATS OP WOLUWELAAN ZÉLF DIMITRI BERLANGER

23 mei 2018

02u32 0 Machelen De gemeente heeft op de Woluwelaan aan de Parochiale Basisschool eigenhandig een nieuw zebrapad geschilderd. Eind vorig jaar werd dat nochtans door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verwijderd. Maar inwoners en kinderen bleven er oversteken, wat voor onveilige situaties zorgde.

Het zebrapad op de Woluwelaan ter hoogte van Diegem dorp werd in november 2017 door AWV weggehaald tegen de zin van de gemeente. "Deze oversteek situeert zich nochtans binnen de bebouwde kom op een weg waar de snelheid maximaal 50 kilometer per uur is en wordt gebruikt door inwoners en schoolkinderen", legt schepen van Mobiliteit Dirk De Wulf (sp.a) uit. "Aan het begin en einde van de schooltijd wordt die bovendien extra beveiligd door een gemeenschapswacht. Inwoners zeggen dat zij hierdoor het gevaarlijke kruispunt van Haachtsesteenweg en Woluwelaan kunnen vermijden. Daar oversteken zonder middenberm en met het afslaand verkeer is veel te gevaarlijk."





Geen reactie van AWV

Volgens de gemeente weigerde AWV echter te spreken over het herstel van het zebrapad. "We hebben hierover verschillende mails en brieven gestuurd. Ook dat we het zebrapad zelf zouden herschilderen hebben we trouwens aangekondigd. Maar er kwam geen reactie. Intussen stelden wij dus vast dat inwoners en schoolkinderen deze oversteek bleven gebruiken. Ook al omdat de doorgang op de middenberm open blijft wat uiteraard 'uitnodigend' werkt om toch over te steken. Ook binnen de politiezone VIMA werd aangedrongen op een oplossing. Er zat dan ook niets anders op dan de situatie zélf te herstellen."





Volgens AWV-woordvoerder Anton De Coster moet er zo snel mogelijk overleg met Machelen komen. "Deze ingreep was wel degelijk voorzien in de bouwvergunning die Machelen destijds mee heeft goedgekeurd voor de herinrichting van de Woluwelaan. Het is nu eenmaal zo dat wij een veilige verkeerssituatie moeten voorzien voor alle weggebruikers en ook op ieder moment van de dag. Dus niet alleen als daar gemeenschapswachten staan om de schoolkinderen veilig te helpen oversteken. Maar we hebben begrip voor de bekommernissen van de gemeente en willen oplossingen zoeken. De doorgang op de middenberm dichtmaken is zeker bespreekbaar net als een aanpassing van de verkeerslichten in functie van de voetgangers." De Coster verzekert ook dat AWV het herstelde zebrapad niet zomaar opnieuw zal verwijderen.





Verzuurde relatie

De relatie tussen het gemeentebestuur van Machelen en AWV is al langer verzuurd. Zo plaatste de gemeente zelf na 1,5 jaar wachten parkeerverbodsborden op de Luchthavenlaan om overlast van truckers tegen te gaan.