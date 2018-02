Veel steun voor geliefde pastoor Vital 17 februari 2018

02u28 0 Machelen Heel wat Diegemenaren hebben donderdagagavond hun steun betuigd voor hun geliefde pastoor Vital Orolé.

De 87-jarige pastoor moest donderdag een zware hartoperatie ondergaan. "Via Facebook kwamen er al veel steunbetuigingen voor Vital. Thierry Reniers nam vervolgens het initiatief om aan de trappen van de kerk kaarsjes te branden om hem het allerbeste toe te wensen", zegt schepen Marco Verberckmoes. "Vital is erg geliefd in onze regio. Hij is de vriend van iedereen en zijn deur staat altijd open. Ook heeft hij een zeer goede band met onze lokale jeugd. Vital is gewoon een supermens. Hij ligt momenteel nog op intensieve zorgen, maar de dokters hebben er alle vertrouwen in."





(VDBS)