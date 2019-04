Vandalen gieten etensresten over meubilair Chiromeisjes Robby Dierickx

14 april 2019

14u11 0 Machelen De Chiromeisjes van Diegem zijn afgelopen weekend het slachtoffer geworden van vandalen. Enkele zetels en tafels werden besmeurd met etensresten, stoelen werden beschadigd en andere spullen werden omver gegooid.

Zondagmiddag ontdekten de Chiromeisjes de ravage op het terras achter hun lokalen. “Enkele weken geleden dropte iemand hier blikken tomatensaus, bonen en andere etensresten”, zegt groepsleidster Joke Lagae. “Vandalen vonden het de voorbije dagen blijkbaar leuk om die blikken te openen en de inhoud over onze zetels en tafels te gieten. Daarnaast beschadigden ze stoelen en werden andere spullen op de grond gegooid. Gelukkig geraakten ze onze lokalen niet binnen. Er zit nu evenwel niets anders op dan alles op te ruimen en het meubilair te reinigen. Wie de voorbije dagen iets verdachts gezien heeft in de buurt van onze lokalen, mag ons altijd verwittigen.”

In het verleden kregen de Chiromeisjes wel vaker met vandalisme te maken, al was het nu wel al enige tijd geleden. “Maar in januari palmde een dakloze man één van onze oude lokalen in”, aldus nog Lagae. “De man maakte er zijn huisje van en woonde hier enkele weken. Twee keer verwittigden we de politie, maar daar liet men weten dat men weinig kon doen. Uiteindelijk is de man zelf vertrokken, zonder schade aan te richten.”