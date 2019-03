Vanaf volgende week acties bij UPS na collectief ontslag 94 werknemers Robby Dierickx

15 maart 2019

10u18 0 Machelen Bij koerierdienst UPS in Diegem zal vanaf volgende week actie gevoerd worden na de bekendmaking van de directie dat 94 werknemers hun job verliezen. Dat laten de vakbonden weten.

Donderdag maakte de directie van UPS tijdens een bijzondere ondernemingsraad bekend dat 94 werknemers voor hun job moeten vrezen in de vestiging in Diegem, waar in totaal zowat 800 mensen werken. De directie wil de nachtploeg verhuizen naar Eindhoven en gaat enkele administratieve functies uitbesteden. Het bedrijf doet dat naar eigen zeggen om de efficiëntie op te drijven en de verwachtingen van de klanten beter te beantwoorden.

Na de bekendmaking was het onduidelijk of de werknemers het werk zouden neerleggen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. “De directie had al het werk in de nacht van donderdag op vrijdag omgeleid naar andere vestigingen, waardoor er geen economische activiteit was in Diegem”, zegt LBC-vakbondsman Hans Elsen. “Het was dus zinloos om actie te voeren voor een leeg magazijn. Maar volgende week staan wel acties gepland. Wanneer die zullen plaatsvinden, is nog niet duidelijk.”