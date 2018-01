Valse Chiroleden op pad om wafels te verkopen 02u52 0 Machelen De Chiro van Machelen waarschuwt inwoners voor jongeren die onder de naam van de jeugdbeweging wafels proberen te verkopen. "Wij verkopen helemaal geen wafels", zegt leidster Sara De Coninck. Wie achter de valse verkoop zit, is nog onduidelijk.

Enkele jongeren trekken sinds deze week van deur tot deur in Machelen om in naam van de lokale Chiroafdeling wafels te verkopen. Toen één van de inwoners dinsdagavond onraad rook, contacteerde hij de leiding van Chiro Machelen. "We waren zelf ook verbaasd door dat telefoontje, want wij verkopen nooit wafels", aldus Sara De Coninck, één van de leidsters bij de Chiro. "Blijkbaar tonen de jongeren geen bewijs dat ze lid van onze jeugdbeweging zijn, wat argwaan opwekt bij de inwoners. Wie in onze naam deze wafels probeert te verkopen, weten we niet. We manen alle inwoners dan ook aan om in ieder geval geen wafels te kopen."





Het is echter niet de eerste keer dat iemand in naam van de Chiro van deur tot deur trekt om iets te verkopen. "Zeer jammer, want zo'n toestanden kunnen onze naam schaden", weet Sara De Coninck. "Inwoners zullen veel terughoudender zijn wanneer onze leden in de toekomst wel echt van deur tot deur trekken."





(RDK)