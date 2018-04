Vader wil computer stelen als cadeau 10 april 2018

Een veertiger riskeert 18 maanden cel voor twee mislukte diefstallen in het Mediamarkt-filiaal in Machelen. Op 18 januari verstopte de man een laptop onder zijn jas met de bedoeling om die te stelen. Uiteindelijk bedacht hij zich en legde het toestel terug. "Mijn dochter verjaarde toen en ik had het geld niet om het te kopen", aldus de beklaagde. Op 31 januari deed hij alsnog een poging om de laptop te stelen. Deze keer zag een winkeldetective hem de laptop onder zijn jas steken, waarna hij ingreep. "Het was een grote fout om te denken dat hij met diefstal zijn dochter een mooi cadeau kon schenken", aldus het parket. De verdediging vraagt een werkstraf. Uitspraak op 7 mei. (WHW)