Twee jaar cel voor agressieve treinreiziger 23 februari 2018

02u38 0

Een twintiger uit Machelen is veroordeeld tot een effectieve celstraf van 2 jaar voor een gewelddadig incident met een treinbegeleider in 2015. De man was in Brussel op een trein richting Mechelen gestapt zonder vervoersbewijs. Toen een treinbegeleider hem erop attent maakte dat hij een boete moest betalen, ging de man meteen door het lint. Hij gaf de treinbegeleider een stevige vuistslag in het gezicht. Dit volstond echter nog niet, want na de eerste slag gaf hij de vallende man nog een kniestoot, die hierbij een neusbreuk opliep.





Reizigers die het voorval zagen gebeuren, alarmeerden de politie. De man bleek al goed bekend te zijn bij het gerecht. Zo kreeg hij al drie keer een werkstraf voor geweld, afpersing en weerspannigheid.





(WHW)