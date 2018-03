Twee gewapende overvallers gevat na achtervolging 14 maart 2018

02u54 0

Politiezone VIMA (Vilvoorde / Machelen) heeft gisterenavond de grote middelen ingezet om twee gewapende overvallers te klissen. "Rond 17.10 uur kregen we de melding dat twee personen een overval aan het plegen waren bij het bedrijf VAB Fleet Services op de Budasteenweg", zegt Catherine Bodet, woordvoerster van de zone. "De politie was zeer snel ter plaatse waardoor een overvaller meteen opgepakt kon worden. De tweede dader vluchtte weg in een voertuig, waarop de achtervolging werd ingezet. Daarbij werd de hulp ingeschakeld van een helikopter van de federale politie en politiezone Zaventem. Uiteindelijk kon het voertuig tot stilstand gebracht worden in Zaventem en werd de tweede overvaller gearresteerd. Het is nog niet duidelijk of de twee buit hebben gemaakt", aldus de woordvoerster. De overvallers werden ter beschikking gesteld van het parket. Tijdens de overval en de achtervolging raakte niemand gewond. (VDBS/RDK)