Tv ontploft: woning onbewoonbaar 17 april 2018

De hulpdiensten moesten gisterochtend uitrukken voor een woningbrand in de Adolf Denonstraat. Gewonden vielen er niet. "De melding kwam omstreeks 10 uur binnen", klinkt het bij de lokale politie. "In de woning was een oud televisietoestel ontploft en dat veroorzaakte heel wat rookontwikkeling. De bewoners, een gezin van vijf, waren niet thuis op het ogenblik van de explosie. Gewonden vielen er dus niet." De brand kon uiteindelijk snel geblust worden, maar de woning is wel tijdelijk onbewoonbaar. Het gezin vond een tijdelijk onderkomen in een hotel.





(VDBS/RDK)