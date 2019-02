Trouwen op zaterdag? Da’s dan 100 euro Schepencollege voert retributie in om inzet gemeentepersoneel te optimaliseren Robby Dierickx

20 februari 2019

13u53 0 Machelen Wie vanaf 1 maart op zaterdag wil trouwen in Machelen, zal daar 100 euro voor moeten betalen. “Het is geen pestmaatregel, maar een manier om de inzet van het gemeentepersoneel te optimaliseren”, zegt burgemeester Marc Grootjans (CD&V). Bij het kartel sp.a-spirit-Groen ziet men dat anders. “Een trouw moet een feest blijven, zonder dat iedereen verlof moet nemen.”

Al jaar en dag betalen koppels 0 euro om te trouwen in Machelen, of dat nu op een weekdag of op een zaterdag is. Maar daar komt volgende maand verandering in. Dinsdagavond keurde de meerderheid tijdens de gemeenteraad immers een retributie voor trouwen op zaterdag goed. Concreet: vanaf 1 maart moeten koppels die op zaterdag willen trouwen 100 euro betalen. “Het is zeker niet bedoeld om onze inwoners te pesten, maar met die belasting willen we de inzet van ons gemeentepersoneel optimaliseren”, laat burgemeester Marc Grootjans weten. “Door huwelijken op zaterdag moeten er telkens ambtenaren opgetrommeld worden. Zij moeten ongeveer 2,5 uur werken, maar kunnen hun uren dubbel recupereren in verlof of in loon. Dat betekent dat ze bij twintig trouwen per jaar bijna tien dagen verlof mogen nemen of dat ze voor bijna tien extra dagen betaald worden.”

2.500 euro inkomsten

Bij het kartel sp.a-spirit-Groen, dat de voorbije decennia aan de macht was in Machelen maar na de verkiezingen naar de oppositiebanken verwezen werd, is men niet te spreken over de nieuwe maatregel. “Een huwelijk moet een feestelijke plechtigheid zijn waar iedereen – familie en vrienden – aan moet kunnen deelnemen zonder daar verlof voor te moeten pakken”, zegt gewezen burgemeester Jean-Pierre De Groef. “Op jaarbasis zijn er ongeveer 35 huwelijken, waarvan misschien 25 op zaterdag. Financieel zal dit dus amper 2.500 euro aan inkomsten betekenen op een totaal budget van 29,5 miljoen euro. Ik begrijp dus niet waarom de nieuwe meerderheid het trouwen op zaterdag wil ontraden. Ik heb 18 jaar lang heel dikwijls en telkens met veel plezier mijn zaterdagochtend opgeofferd om koppels samen met iedereen die hen dierbaar is hun huwelijksgelofte te laten afleggen.”

“Wie toch op zaterdag wil trouwens, blijft uiteraard welkom”, antwoordt Grootjans. “Die 100 euro zal hen niet tegenhouden om hun engagement aan te gaan, maar we willen hen gewoon ontraden om op zaterdag in het huwelijksbootje te stappen. Daarom worden de openingsuren op andere dagen uitgebreid.”

Voor Mohamed Akaychouh, zelf gemeenteraadslid voor sp.a-spirit-Groen, komt de nieuwe retributie wel heel ongelegen. Hij stapt volgend jaar immers in het huwelijksbootje en is van plan om op een zaterdag zijn jawoord te geven. “Een huwelijk is sowieso al duur voor een jong koppel en nu moeten we nog eens 100 euro extra uitgeven”, treurt hij. “Jammer, want dat geld hadden we voor iets anders kunnen gebruiken. Trouwen op een andere dag zien we evenwel niet zitten, want we willen dat al onze familie en vrienden erbij kunnen zijn zonder dat ze verlof moeten pakken. Het is betreurenswaardig dat de gemeente op deze manier jonge koppels in hun portemonnee treft, enkel en alleen zodat het schepencollege op zaterdagochtend geen verplichtingen meer heeft.”

Burgemeester Grootjans laat nog weten dat er op het einde van het jaar een evaluatie komt.