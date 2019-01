Toekomststraat volgende week dicht voor werken RDK

15 januari 2019

14u28 0

De Toekomststraat in Machelen zal volgende week enkele dagen afgesloten worden wegens werken. Ter hoogte van huisnummer 10 moet het rijwegdeksel hersteld worden. Verwacht wordt dat die werken één à twee dagen in beslag zullen nemen. Tijdens de werkzaamheden wordt de Toekomststraat afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Diegemstraat. Er wordt in een omleiding voorzien via de Weldoenersstraat en de Koning Albertlaan. Ook de bussen van De Lijn en de MIVB moeten die omleiding volgen. Wanneer de werkzaamheden exact uitgevoerd zullen worden, is nu nog niet duidelijk.