Toch geen voorrang voor Nederlandstalige kinderen in scholen Vlaamse Rand Voorstel van onderwijsminister Hilde Crevits is juridisch niet toegestaan Robby Dierickx

08 maart 2019

14u45 0 Machelen Scholen in de Vlaamse Rand mogen dan toch geen voorrang geven aan Nederlandstaligen die hun kinderen willen inschrijven. Het ballonnetje dat onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) in september opliet, werd doorprikt omdat de voorrangsregel juridisch niet mogelijk is. Wel mag er rekening gehouden worden met de afstand tussen de woonplaats van de leerling en de school.

In september vorig jaar vroeg minister Hilde Crevits – in het kader van het nieuwe inschrijvingsrecht dat goedgekeurd werd door de voltallige Vlaamse regering – om juridisch te laten onderzoeken of en hoe Nederlandstaligen in de Vlaamse Rand voorrang kunnen krijgen bij de inschrijving in de scholen. “In de Vlaamse Rand voelen scholen immers de druk vanuit Brussel en schrijven ook steeds meer kinderen van Franstalige ouders zich in”, aldus de onderwijsminister.

Maar nu blijkt dat die voorrangsregel juridisch gezien niet mogelijk is. Uit het negatief advies dat de minister kreeg, blijkt dat er drie redenen zijn voor de weigering: het gelijkheidsbeginsel, het feit dat Vlaanderen niet tweetalig is en de kans op indirecte discriminatie via de voorrangsregel. Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) betreurt dat er geen voorrang gegeven mag worden aan Nederlandstaligen. “Want elk jaar schrijven steeds meer anderstalige kinderen zich in, wat de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede komt”, klinkt het. “Sinds dit jaar werken we met een digitaal aanmeldingssysteem, waardoor de afstand tussen de woonplaats van de leerlingen en de school telt. Daardoor verkleint de kans dat anderstaligen uit andere gemeenten hun kinderen bij ons kunnen inschrijven, maar op termijn zal men toch moeten bekijken of een voorrangsregel voor Nederlandstaligen alsnog ingevoerd kan worden. Het kan immers niet dat Nederlandstalige kinderen tweederangsleerlingen worden, omdat de huidige leerkrachten hun tijd moet steken in de anderstaligen.”

Kind op eerste plaats

Zaventems onderwijsschepen Dirk Philips (Open Vld) is gematigder. “Het kind – of het nu Nederlands of een andere taal spreekt – staat nog steeds op de eerste plaats”, vindt hij. “De taal komt pas op de tweede of de derde plaats. Alle kinderen moeten in een school terecht kunnen. In onze gemeente investeren we in lessen Nederlands voor kinderen en hun ouders. Om te vermijden dat veel kinderen uit andere gemeenten zich in de Zaventemse scholen kunnen inschrijven, werken we in de gemeentescholen en de scholen van het Gemeenschapsonderwijs wel met een digitaal aanmeldingssysteem waarbij de afstand tussen de woning en de school belangrijk is.”

Ook in Machelen, waar het aantal anderstalige kinderen in scholen bijzonder hoog is, ligt men er niet wakker van dat Nederlandstalige kinderen geen voorrang krijgen. “Want ook wij zetten volop in op lessen Nederlands voor de ouders”, zegt onderwijsschepen Karina Rombauts (CD&V). “De problematiek van Brusselse kinderen die de plekken van onze eigen kinderen in de scholen inpalmen, hebben we aangepakt met ons digitaal aanmeldingssysteem.”

Om de capaciteitsproblemen op te lossen, maakt minister Crevits wel 27 miljoen euro vrij voor capaciteitsuitbreidingen in scholen in Vlaams-Brabant. Onder meer Zaventem en Vilvoorde krijgen geld toegestopt.