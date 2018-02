Tijdelijk eenrichting in Kuregemstraat en Oude Haachtsesteenweg 10 februari 2018

Vanaf maandag start een aannemer met kabel- en sleufwerken in de Kuregemstraat en de Oude Haachtsesteenweg in Diegem. Daardoor zal in beide straten twee weken lang eenrichtingsverkeer gelden. De werken starten nu maandag en duren tot en met vrijdag 23 februari. Er worden kabel- en sleufwerken uitgevoerd. De Oude Haachtsesteenweg zal enkelrichting worden voor het verkeer komende van de Sint-Korneliusstraat. Voor het verkeer komende van de Oude Haachtsesteenweg wordt er plaatselijk een omleiding voorzien. (RDK)